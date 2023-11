Super ultimo quarto di Milano: Efes battuto 92-76

La cronaca della partita

Inizio imballato per entrambe le squadre. Melli si prende una tripla e non tocca nemmeno il ferro: non si innervosisce però e diventa un fattore in attacco assieme a Maodo Lo. Con 15 punti combinati (7 per l'azzurro, 8 per il play tedesco), l'Olimpia chiude il primo quarto avanti 19-18. A differenza di quanto accaduto con la Virtus, nel secondo periodo la panchina di Milano dà segnali importanti: i canestri di Tonut e Hall causano un primo allungo fino al 27-20. Il primo timeout di Erdem Can non produce risultati, tanto che è costretto a chiamare il secondo sul 36-27. Qui arriva un sussulto con i lampi di Thompson e le prime magie di Shane Larkin, che consentono ai turchi di chiudere all'intervallo sotto di appena quattro punti (43-39). Milano resta avanti grazie a un buon 6/13 dall'arco contro il 4/14 avversario. La sensazione però è che l'Efes stia trovando il feeling al tiro, come dimostrano le triple di Thompson e Larkin in apertura di secondo tempo. Inizia un appassionante colpo su colpo, con Clyburn a dare manforte agli ospiti e i campioni del mondo Lo-Voigtmann a mantenere sempre avanti l'Olimpia, seppur di un solo possesso. All'improvviso la squadra di Messina si inceppa, iniziando a perdere palloni e andando sotto per la prima volta dal primo quarto (56-57). L'Efes guadagna molti viaggi in lunetta (senza invece esaurire il proprio bonus nel terzo quarto), ma attacca solo con pessimi isolamenti e permette a Milano di riprendere aria con 5 punti di Shields nell'ultimo minuto che, per la prima volta nel match, animano il pubblico del Forum (63-61 al 30'). L'inerzia cambia e il 71-62 con tripla di Tonut e gioco da 3 punti di Hall indirizza la partita seriamente. La guardia americana mostra la sua versione migliore in stagione, trovando un ottimo asse con Poythress in attacco. L'Efes sopravvive con i lampi di Clyburn e Thompson, così Messina decide di reinserire Mirotic per gli ultimi tre minuti. Si tratta della mossa giusta: le triple di Tonut e Melli sono la ciliegina sulla torta di un quarto periodo da 29-15. Terza vittoria europea, la seconda di fila in casa. A Milano forse iniziano a scorgere la luce in fondo al tunnel.