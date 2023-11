La Virtus si arrende a Oaka: il Pana vince 90-76

Differenze di centimetri, assenze, tanti falli e brutte percentuali da tre: troppi fattori impediscono alla Virtus Bologna di uscire trionfatrice da Oaka. Il Panathinaikos vince 90-76, un punteggio severo per quello che si è visto in campo ma spiegato da un ultimo quarto da 28-13 per i biancoverdi. Non bastano a Bologna i 20 punti di Belinelli, uscito però a diversi minuti dalla fine per cinque falli. Dunston ne mette 6, taglia il traguardo dei 2500 punti in Eurolega, ma la sua uscita dal campo (sempre per problemi di falli) spiana la strada al dominio di Lessort nell'ultimo quarto.

La cronaca del match

Il Panathinaikos è reduce da due vittorie di fila e ha inserito anche Kendrick Nunn nelle rotazioni. I greci sono così in fiducia e si vede: l'ex Milano Mitoglou e Balcerowski fanno pesare i loro centimetri nel pitturato. Il primo quarto si chiude 21-15. Il Pana tocca anche il +8 a metà secondo periodo (32-26) grazie alla produzione di Nunn, ma Banchi pesca ancora dalla panchina un buon impatto di Lundberg. Il danese prende il posto di Cordinier prima e Hackett poi nel quintetto base, contribuendo a un lento rientro della Virtus assieme alle magie balistiche di Belinelli (11 punti e 3 assist a metà gara) e alla certezza Shengelia (9 punti e 5 rimbalzi). Il punteggio a metà gara è di 45-42. All'intervallo Belinelli non si è raffreddato: segna altre due triple, una in terzo tempo di tabella, l'altra per il sorpasso sul 47-48. Nonostante le assenze di Polonara e Mickey, con Dunston e Shengelia in campo assieme la Virtus trova anche rimbalzi importanti che producono seconde opportunità preziose. Sale anche la percentuale da tre punti e il gioco interno di Shengelia produce sempre utili. A mantenere a contatto il Pana c'è uno scatenato Vildoza da 10 punti nel terzo periodo, finito 62-63. Il quarto fallo di Dunston induce Banchi a un quintetto con Shengelia da centro e Abass da ala grande: ne approfitta lo scatenato Lessort, protagonista del parziale di 13-0 che vale il 75-67. La Virtus accumula falli, si innervosisce e Belinelli finisce la sua partita con un tecnico (out per 5 falli). A far calare il sipario sul match ci pensa un gigantesco Mitoglou (24 punti) con la tripla dell'85-72. Bologna incassa una comprensibile sconfitta tra infortuni, problemi di falli (fuori anche Pajola e chiudono a quota 4 Dunston, Shengelia e Hackett) e brutte percentuali dall'arco (8/29 per il 27%).