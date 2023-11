Lo trascina Milano: Stella Rossa schiantata 71-93

Terza vittoria consecutiva e terza nelle ultime quattro partite di Eurolega per l'Olimpia Milano. La Stark Arena di Belgrado viene violata con una prestazione monumentale di Maodo Lo (32 punti con 6/7 da tre e il 100% dalla lunetta) e i canestri di Shields nell'ultimo quarto. Primo successo esterno in Europa per la squadra di Messina, che sale a quattro vittorie e sei sconfitte. Appena tre minuti e mezzo e nessun punto per il grande ex Shabazz Napier

Milano vince anche lontano dal Forum: primo successo esterno per l'Olimpia nella sua stagione europea. Un Maodo Lo stellare, un'ottima difesa nel secondo tempo e una prestazione offensiva da 17/27 da tre punti permettono all'Emporio Armani di salire in classifica con un record di quattro vittorie e sei sconfitte. Messina sembra aver trovato un equilibrio di squadra nonostante i guai dell'ultim'ora. Se a Bologna mancano lunghi, l'ex Cska continua ad avere problemi nel reparto play-guardie. Con Baron out ancora per molto e Pangos ormai fuori dal progetto tecnico (ci sono interessamenti per lui di altre squadre di Eurolega), a poche ore dal match Diego Flaccadori alza bandiera bianca per uno stato influenzale.

La cronaca della partita

L'asse Teodosic-Davidovac è subito caldo per la Stella Rossa, Milano non ha nulla in attacco da Mirotic e Shields ma Melli conferma i segnali di ripresa delle ultime partite e Maodo Lo è caldo dall'arco: dopo i primi 10 minuti è 19-20. Con poche guardie a disposizione Messina lancia anche Bortolani nella mischia e ottiene 5 punti in cambio. Sfairopoulos chiama timeout sul 26-32, ma Maodo Lo continua a infierire sulla sua difesa tra triple e lay-up: per il tedesco sono 15 punti nel primo tempo. Milano però soffre a rimbalzo e Davidovac si conferma, sorprendentemente, il più temibile. Chi inizia anche a vedere il canestro è Milos Teodosic che, sulla sirena del secondo periodo, stende Tonut con una finta sublime e sgancia la tripla del 39-38. Così l'ex Bologna chiude un parziale di 10-1 negli ultimi due minuti del primo tempo. Break che si allunga dopo l'intervallo, con Teodosic a distribuire perle e il solito Davidovac a segnare due triple per il 47-41. Dal timeout di Messina escono fuori i primi punti di Mirotic e una reazione da 0-12 (47-53). I polpastrelli di Maodo Lo continuano a disegnare parabole incantevoli, Mirotic non si ferma più e l'Olimpia chiude il terzo quarto avanti 56-63. Nella Stella Rossa Napier vede il campo col contagocce, ma l'altro ex Nedovic tiene in vita i serbi. Quattro forzature fantastiche dall'arco di Lo e Shields portano al massimo vantaggio in doppia cifra (67-78). Il preludio dello show finale, con l'Olimpia che taglia il traguardo dei 90 punti per il terzo match di fila e un Maodo Lo che arriva a quota 32 con le ultime magie della serata. In attesa che il mercato sistemi gli ultimi tasselli, la stagione dell'Olimpia sembra aver cambiato davvero traiettoria.