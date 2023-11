Un'ottima notizia per la Virtus Bologna ma in generale per tutto il basket italiano: Achille Polonara, reduce da un intervento chirurgico per rimuovere una neoplasia testicolare e da un ciclo di chemioterapia, ha svolto il primo allenamento in palestra con i compagni, come docuentato sui social dal club bianconero. Il lungo della Nazionale italiana tornerà dunque a breve a disposizione di coach Luca Banchi

POLONARA, INTERVENTO RIUSCITO