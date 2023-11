La Virtus Bologna incassa il suo quarto ko in Eurolega: a Monaco di Baviera si impone il Bayern di un Ibaka pazzesco (24 punti, 13 rimbalzi e 34 di valutazione). Alla squadra di Banchi non basta un Belinelli da 22 punti

La Virtus Bologna crolla nel secondo tempo e incassa il suo quarto ko in Eurolega. A Monaco di Baviera il Bayern si impone 90-76, trascinato da un Ibaka sensazionale (24 punti e 34 di valutazione). Inutili i 22 punti di Belinelli e i 15 di Shengelia. La Virtus torna in campo la prossima settimana, quando a Bologna arriverà il Barcellona: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.