Dopo Pistoia, arriva un'altra batosta per l'Olimpia, che rallenta anche in Eurolega. Dopo un paio di vittorie, arriva una sconfitta pesante per la squadra di Ettore Messina, che al Forum cede 83-70 allo Zalgiris Kaunas nell'11° turno. Inutili i 21 punti di Shields e i 14 di Mirotic: l'EA7 (4-7 in classifica) paga il 30% dalla lunga, contro il 50% dei lituani. L'Olimpia torna in campo la prossima settimana quando farà visita al Bayern Monaco: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.