La Virtus Bologna si regala un'altra notte da sogno, rimontando nella ripresa il Barcellona, battuto 80-75 alla Segafredo Arena. Decisivi nel finale i canestri di Lundberg (21 punti) e Hackett, che portano la squadra di Banchi al 3° posto in solitario in classifica. Domani tocca all'Olimpia Milano in casa del Partizan Belgrado: diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Virtus Bologna batte il Barcellona 80-75 nel 12° turno di Eurolega e ora comincia davvero a sognare. Pur priva di Pajola e Polonara, la squadra di Banchi è stata capace dell'ennesima impresa stagionale, rimontando ben 12 punti di svantaggio nella ripresa e consolidandosi al 3° posto in solitaria (8-4) dietro al Real capolista e ai blaugrana. Decisivo un secondo tempo con un parziale da 47-30 , con sole due palle perse e i canestri decisivi di Lundberg (21 punti) , Shengelia (14 punti e 9 rimbalzi) e Hackett (14 punti, 6 assist e 4 rimbalzi). La Virtus torna in campo venerdì, ancora alla Segafredo Arena, con avversario il Maccabi Tel Aviv . Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

Per il secondo anno consecutivo, la Virtus Bologna è tra le protagoniste di Eurolega. Si parte giovedì alla Segafredo Arena contro lo Zalgiris Kaunas, subito la sfida all'amatissimo ex Teodosic, oggi alla Stella Rossa. Il 14 novembre il derby azzurro con l'Olimpia Milano: ecco il calendario della stagione europea della squadra di Luca Banchi. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La cronaca del match

Partenza molto equilibrata, con le due squadra che rispondono colpo su colpo. È sul finale di quarto che il Barça, con due triple consecutive di Abrines, prova la prima fuga (18-24 al 10'). La difesa blaugrana limita Shengelia e Belinelli (zero canestri dal campo in due), mentre Hernangomez è un fattore in attacco (11 punti): i catalani vanno così al riposo avanti di 12 lunghezze (33-45). Il georgiano e il Beli si sbloccano a inizio ripresa, guidando gli assalti delle 'Vu Nere', ma il Barça è squadra profonda e ricca di talento: Parker e Brizuela fanno male dalla panca e al 30' il punteggio dice ancora 56-61 per gli ospiti. La Virtus fa esplodere la Segafredo Arena con i canestri di Lundberg, l'energia dalla panca di Mascolo e soprattutto con un'intensità difensiva da applausi, che vale il sorpasso a inizio quarto periodo (63-65 al 34'). Bologna si fa guidare da un Hackett ispirato (punti ma anche assist, rimbalzi e difesa), ma lascia troppi liberi e il Barça arriva a contatto nel finale (72-72 al 39'). Ci pensano il 23 e Lundberg a chiudere i conti: la Virtus si porta in solitario al 3° posto in classifica, ora la Bologna bianconera sogna.