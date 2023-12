Super Shengelia: la Virtus batte il Maccabi 100-90

La dura legge della Segafredo Arena colpisce ancora. Dopo il Barcellona, anche il Maccabi Tel Aviv perde a Bologna sotto i colpi di una Virtus trascinata ancora dalla coppia Shengelia-Belinelli (27 e 22 punti). Non è più solo un momento magico: la Virtus conferma la sua forza a livello europeo raccogliendo il 100% di successi in una settimana complicata contro due avversarie dirette per i playoff.

Per il secondo anno consecutivo, la Virtus Bologna è tra le protagoniste di Eurolega. Si parte giovedì alla Segafredo Arena contro lo Zalgiris Kaunas, subito la sfida all'amatissimo ex Teodosic, oggi alla Stella Rossa. Il 14 novembre il derby azzurro con l'Olimpia Milano: ecco il calendario della stagione europea della squadra di Luca Banchi.

La cronaca della partita

I primi sette punti della Virtus sono di Shengelia, presto aiutato anche da Cordinier e dal resto dei compagni. Il Maccabi non è da meno, corre al solito tantissimo al ritmo dettato da Lorenzo Brown, miglior marcatore (9 punti) del primo quarto concluso 28-29. Ritmi frenetici e punteggio alto sono costanti anche nel secondo periodo, con gli israeliani che tentano di allungare con Baldwin IV (28-34). Il massimo vantaggio del primo tempo dura però poco grazie alla tripla di Smith e alle consuete giocate energiche di Shengelia, decisive nel controparziale di 9-0. Le transizioni del Maccabi non smettono di funzionare, spinte da un Brown sempre più caldo. Dall'altra parte però si accende all'improvviso anche Marco Belinelli, realizzatore di 10 punti (tra cui una spettacolare tripla in caduta) nei due minuti finali del primo tempo chiuso in perfetta parità (49-49). Dopo l'intervallo l'ex San Antonio riprende da dove aveva lasciato, supportato dai primi sforzi offensivi di Hackett e Dunston, protagonisti dell'allungo fino alla doppia cifra di vantaggio (73-63). Il cuscinetto guadagnato permette a Bologna di gestire l'ultimo quarto in una situazione congeniale, impedendo al Maccabi di attaccare nei primi secondi dell'azione e obbligandolo a sfidare di più la difesa schierata. Come le formiche però, Tel Aviv recupera punti piano piano e torna fino al -3 con un canestro del solito Brown a quattro minuti dalla fine (86-83). Con l'attacco impantanato, Banchi si riaffida a Belinelli: una sua tripla (4/8 dall'arco) è ossigeno per la Virtus in vista del rush finale. Quando poi il gioco si fa duro, chi inizia a giocare è Shengelia. L'ala si prende le responsabilità finali e guida Bologna alla seconda vittoria di una trionfale settimana europea. Il georgiano (27 punti con 10/13 da 2, 1/3 da 3, 4/5 ai liberi, 8 rimbalzi e 7 falli subiti) è il simbolo di una vera corazzata in grado di confermarsi al terzo posto, con 9 vittorie e 4 sconfitte, alle spalle solo della coppia spagnola Real Madrid-Barcellona.