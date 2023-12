Il doppio turno di Eurolega comincia oggi con la Virtus Bologna che ospita l'Olympiacos: la squadra di Luca Banchi sogna il 2° posto in classifica, i greci hanno perso tre delle ultime quattro partite. Palla a due alle ore 20.30 alla Segafredo Arena: diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La settimana che precede il Natale porta sotto l'albero un doppio turno di Eurolega da leccarsi i baffi. Si apre stasera con la Virtus Bologna che ospita l'Olympiacos nel 15° turno. La squadra di Luca Banchi è letteralmente 'on fire': 3° posto in classifica con un record di 10-4, tre vittorie di fila e l'ultimo successo d'autorità contro una 'big' come il Baskonia. Le 'Vu Nere' ora sognano il sorpasso sul Barcellona, dopo averlo agganciato. L'Olympiacos invece occupa la 10^ posizione con un bilancio in perfetta parità di 7-7, ma ha perso tre delle ultime quattro partite: la scorsa settimana ha fatto scalpore il ko casalingo contro il Valencia, con la miseria di 56 punti segnati. Palla a due alla Segafredo Arena alle 20.30, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.