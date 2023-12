La Virtus a Valencia: LIVE su Sky alle 20:30

Finisce il doppio turno settimanale per la Virtus Bologna. Dopo la strepitosa vittoria casalinga, in rimonta e all'ultimo minuto contro l'Olympiakos, la squadra di Banchi vola a Valencia. Gli spagnoli al momento sono in zona play-in, mentre Belinelli e compagni in classifica hanno davanti solo la corazzata Real Madrid. La partita è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Virtus Bologna vuole regalarsi un sereno Natale. La squadra di Banchi non ha ancora perso in Eurolega a dicembre: per evitare brutte sorprese sotto l'Albero, bisognerà vincere a La Fonteta, casa del Valencia. Le V nere sono reduci dai successi contro Maccabi Tel Aviv, Barcellona, Baskonia e Olympiakos. I greci, vice-campioni d'Europa in carica, si sono arresi due giorni fa alla Segafredo Arena a causa di una scatenata rimonta suggellata dal canestro finale di Daniel Hackett. Con una nuova vittoria in terra spagnola, dopo quella di una settimana fa a Vitoria, Bologna rafforzerebbe il suo secondo posto in classifica dietro alla regina delle spagnole, il Real Madrid campione in carica, e davanti a una spagnola in crisi, il Barcellona, superato proprio nell'ultimo turno. Non bisogna però sottovalutare il Valencia, settimo e dall'inizio della stagione sempre in zona playoff o play-in. La squadra di Mumbrù ha visto finire la sua striscia di tre vittorie consecutive due giorni fa, ma contro il Partizan Belgrado, uno dei roster più in forma della competizione.