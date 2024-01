Sconfitta in volata per l'Olimpia Milano, che cede 79-74 al Pireo contro l'Olympiacos: la squadra di Messina rimonta nell'ultimo quarto grazie alle giocate di Napier (14 punti e 5 assist) e Bortolani, ma paga nel finale e incassa l'11^ sconfitta stagionale in Europa

L' Olimpia Milano cede in volata al Pireo 79-74 contro l' Olympiacos nel 18° turno di Eurolega, che segna l'inizio del girone di ritorno. L'EA7 rimonta nel finale nonostante il 16-37 nel conto dei rimbalzi, grazie alle giocate dei tre azzurri: Flaccadori, Tonut e Bortolani, capaci di segnare 38 punti in tre, provano a sopperire alle assenze pesanti di Mirotic e Shields. Buono l'esordio in Europa di Napier : 14 punti, 5 assist e 19 di valutazione. L'Olimpia (che ora ha un record di 7-11 ) torna in campo venerdì alle 20.30, quando al Forum arriverà il Bayern Monaco: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Napier bagna l'esordio bis in Europa con la maglia dell'EA7 con una tripla, quando i padroni di casa però guidano 12-4. Tonut e un Flaccadori spaziale (11 punti nel primo tempo) sono però ossigeno puro per coach Messina, che al 10' si ritrova avanti 18-19. Milutinov e i lunghi greci fanno la voce grossa sotto i tabelloni (21-10 il conto dei rimbalzi), ma l'Olympiacos non riesce a scappare: Napier e Hines confezionano il pick and roll che manda Milano all'intervallo a contatto (40-35). I padroni di casa stringono le maglie in difesa, l'Olimpia fatica anche a tirare a canestro e si ritrova sotto di 12 lunghezze a metà del terzo periodo (51-39). La differenza fisica è davvero troppa e la squadra di Ettore Messina gioca sempre in rincorsa (63-50 al 30'). Il coach milanese cerca qualche canestro e lo trova con il grande impatto di Bortolani, che con due triple riavvicina i suoi (70-64 al 35'). Sono ancora Giordano e Napier a zittire il Peace And Friendship Stadium fino al 74 pari del 38'. La maggiore esperienza dei greci però ha la meglio: l'Olimpia incassa l'11^ sconfitta stagionale in Europa 79-74, salvando almeno la differenza canestri.