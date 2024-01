Buona la prima, anche del 2024: la Virtus Bologna batte il Bayern Monaco 85-83 nel 18° turno di Eurolega, firmando l'ennesimo capolavoro della sua stagione. Alla Segafredo Arena i tedeschi dominano per 32', poi il cuore e la magia dei padroni di casa ribaltano tutto, ancora una volta. Ci pensano i soliti Shengelia (18 punti e 5 rimbalzi) e Belinelli (16), ma nel finale le giocate che portano il 13° successo stagionale (il 9° in 10 partite casalinghe) lo firmano Hackett e Lundberg. La Virtus torna in campo venerdì alle ore 19, quando renderà visita all'Alba Berlino: diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW.