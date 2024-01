Gianmarco Pozzecco non è più l'allenatore dell'Asvel Villeurbanne: lo ha annunciato oggi il club francese con una nota. "La direzione della Ldlc Asvel - si legge sul sito del club - ha deciso di separarsi da Gianmarco Pozzecco e ha raggiunto un accordo con l'allenatore italiano per una risoluzione consensuale del contratto, con effetto immediato". Il ct della Nazionale italiana era stato nominato coach dell'Asvel lo scorso ottobre dopo aver ricevuto il via libera dalla Fip. Alla guida della squadra, terza nel campionato francese d'Elite ma 18^ e ultima in Eurolega con un record di 3-16 (ma vincente nell'ultimo turno contro lo Zalgiris Kaunas, ndr), sarà uno degli assistenti di Pozzecco, Pierric Poupet. Resta a Lione invece Edoardo Casalone, che aveva seguito il Poz nella sua avventura francese.