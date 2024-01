L'Olimpia soffre fino al 40' ma batte la bestia nera Alba Berlino e prosegue la sua rincorsa alla zona playoff. Al Forum finisce 82-76 al termine di un match equilibrato, combattuto e rognoso, portato a casa dall'EA7 grazie alle giocate di Flaccadori (subentrato nel finale a Napier e a referto con 14 punti), ma anche ai canestri di Melli (16), Hall e di un Bortolani ormai con uno status da Eurolega. Per l'Alba 10 punti di Procida, 8 con 7 assist e 5 rimbalzi per Spagnolo: i due sono stati anche autori di un pazzesco alley-hoop, giocata più spettacolare della partita. Milano sale 9-11 in classifica e si avvicina al famigerato 10° posto che vale il play-in. L'Olimpia torna in campo giovedì 11 alle 20.30, quando al Forum arriverà la Stella Rossa: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW.