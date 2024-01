Sfida dal grande fascino quella che va in scena questa sera alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado tra il Maccabi Tel Aviv e la Virtus Bologna, valida per il 20° turno di Eurolega. Si gioca in campo neutro per le note vicende del conflitto Israele-Hamas. La squadra di Luca Banchi è seconda in classifica e vive un momento magico in Europa, dove ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con un record di 14-5. I bianconeri recuperano anche una pedina fondamentale con Mickey, assente nelle ultime settimane. Anche il Maccabi è in piena bagarre playoff, con il settimo posto frutto di un 11-8 che risente, inevitabilmente, del fatto di dover giocare le gare casalinghe in campo neutro. Palla a due alle ore 21, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.