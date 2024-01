Teodosic spegne Milano: Stella Rossa vince 76-62

Al Forum di Assago torna Milos Teodosic , il grande nemico "bolognese" delle ultime stagioni, e le sue magie contribuiscono alla vittoria esterna della Stella Rossa. Milano risente dei tanti infortuni e delle rotazioni corte delle ultime settimane, non ottenendo quasi nulla dal grande ex Shabazz Napier , tornato a dicembre da Belgrado dopo aver rotto con coach Sfairopoulos. Il play ex Miami fa molto poco per farsi rimpiangere dalla sua vecchia squadra. Una serata difficile in attacco ( nessun quarto con più di 16 punti segnati) e un secondo periodo perfetto degli ospiti condannano Milano alla dodicesima sconfitta stagionale. Olimpia raggiunta proprio dai serbi in classifica: la zona play-in resta comunque a portata di mano, in attesa di recuperare gli indisponibili e inserire l'ultimo acquisto, la guardia Rodney McGruder.

Nuovo rinforzo per l'Olimpia Milano. La squadra di Messina, alle prese con numerosi infortuni, ha firmato sino al termine della stagione la guardia americana Rodney McGruder, lo scorso anno ai Detroit Pistons. A dicembre era stata la volta del ritorno del play Shabazz Napier, tra i protagonisti del 30° scudetto milanese nel 2023.

La cronaca della partita

In apertura il dente avvelenato di Napier produce la tripla del 9-6. Milano riesce a contare anche sull'ottimo impatto di un Poythress in quintetto, ma è un fuoco di paglia. L'ex Nedovic è scatenato e segna subito otto punti, mentre nel finale di primo quarto i serbi scoccano tre triple mortifere, con il lituano Giedraitis sugli scudi: 15-23 al 10'. Nel secondo periodo Milano sprofonda, perde palloni a ripetizione concedendo punti facili agli ospiti e non segna praticamente mai: 4 punti in 6 minuti. Teodosic dispensa cioccolatini, inventa un assist geniale per un tiro di Davidovac dall'angolo ed è il leader di una squadra in totale controllo, ma probabilmente anche troppo sprecona: nonostante ciò la Stella Rossa arriva sul +18 (19-37). La tripla di Bortolani è accolta come un gol dal Forum e dà una piccola spinta all'EA7, resa però vana dall'energia di Bolomboy nel pitturato. Una schiacciata in faccia a Hines vale il 31-47 a metà gara. Milano torna rigenerata dagli spogliatoi, con la coppia Melli-Poythress in grande spolvero e autrice di un parziale di 9-0, ma con l'americano messo poi fuori-gioco dai suoi cronici problemi di falli. La Stella Rossa reagisce e mantiene la doppia cifra di vantaggio prima di iniziare l'ultimo quarto (60-50). Come nelle ultime partite, Bortolani è l'ancora di salvataggio offensiva per Milano. Napier sembra svegliarsi col canestro del -5 (54-59), ma Teodosic con un assist sublime per Giedraitis e la tripla del 56-66 fa calare il sipario. Messina non ha armi per la rimonta e anche alcune sue scelte, tra cui la panchina di Bortolani nei minuti finali e un Voigtmann abulico a lungo in campo, non hanno aiutato. Finisce 76-62 con le ultime gesta di Teodosic e Bolomboy.