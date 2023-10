Al via venerdì l'Eurolega dell'Olimpia Milano, subito impegnata sul campo del Fenerbahce. L'EA7 si presenta al via con un roster molto rinnovato, impreziosito dal gioiello Mirotic (MVP del torneo due anni fa) e dalle conferme di Shields e Hall. Ecco il roster completo a disposizione di coach Ettore Messina. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

