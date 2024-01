Bologna-Villeurbanne LIVE su Sky dalle 20:30

Priva di Shengelia, la squadra di Banchi vuole tornare alla vittoria contro il fanalino di coda dell'Eurolega, l'Asvel Villeurbanne, ultimo in classifica con l'Alba Berlino. Per la prima volta in stagione la Virtus è reduce da due sconfitte consecutive in Europa, arrivate nel doppio turno della settimana scorsa contro Maccabi ed Efes. La partita è in programma alle 20:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW

Tempo di ripartire per la Virtus Bologna. La squadra di Banchi sta forse attraversando il primo momento di flessione dall'inizio della stagione, con la doppia sconfitta in trasferta contro Maccabi ed Efes della scorsa settimana. Non era mai successo quest'anno che le Vu Nere perdessero due volte di fila in Eurolega. Sulla carta c'è un'occasione propizia per non prolungare la striscia, in casa contro l'Asvel Villeurbanne. I francesi, che hanno esonerato lo scorso 6 gennaio Gianmarco Pozzecco, sono ultimi in classifica con 4 vittorie e 17 sconfitte, lo stesso record dell'Alba Berlino. Bologna è terza, superata dal Barcellona, e ha alle spalle il Panathinaikos di Ataman e il Fenerbahce di Jasikevicius, entrambe in ottima forma.