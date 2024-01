Pana-Milano e Barca-Bologna LIVE su Sky Sport

Torna il doppio turno in Eurolega. Olimpia Milano e Virtus Bologna impegnate quasi in contemporanea sia oggi, mercoledì 31 gennaio, che venerdì 2 febbraio. Si parte da due trasferte molto complicate sui parquet di Panthinaikos e Barcellona. Le partite sono in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Settimana europea difficile e potenzialmente decisiva per Olimpia Milano e Virtus Bologna, chiamate ad affrontare un nuovo doppio turno in Eurolega negli stessi giorni, mercoledì 31 gennaio e venerdì 2 febbraio. La squadra di Messina, impegnata in una complicata rincorsa verso la zona play-in, dovrà affrontare le trasferte contro Panathinaikos ed Anadolu Efes. Le Vu Nere, ancorate in zone di classifica decisamente migliori, hanno lo spareggio contro Barcellona per il secondo posto 48 ore prima dello scontro casalingo col Partizan. L'obiettivo è rimanere nelle posizioni che garantiscono la qualificazione diretta ai playoff, magari anche con il fattore campo a favore. Banchi può affrontare queste partite recuperando sia Shengelia che Dobric. Torna anche Belinelli, assente nella sconfitta contro il Fenerbahce per la nascita della seconda figlia Deva Vittoria. Anche Milano ha ricevuto buone notizie dall'infermeria: dopo Shields e Lo, contro Sassari in campionato si è rivisto anche Nikola Mirotic.