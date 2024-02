Efes-Milano e Bologna-Partizan LIVE su Sky Sport

Milano e Bologna chiudono il doppio turno settimanale. L'Olimpia gioca ancora in trasferta ma a Istanbul contro l'Efes, mentre la Virtus ospita il Partizan Belgrado e dovrebbe riaccogliere Tornike Shengelia nel roster. Le due partite sono in diretta alle 18:30 su Sky Sport Uno e alle 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Finisce un'altra dura settimana europea per Milano e Bologna. Il doppio turno è stato finora massacrante per entrambe, sconfitte nettamente sui parquet di Panathinaikos e Barcellona. Sperano di risollevarsi in due impegni meno probanti contro Anadolu Efes e Partizan Belgrado. La squadra di Messina gioca a Istanbul, mentre quella di Banchi torna nel suo fortino della Segafredo Arena. L'EA7 confida di trovare i vari Lo e Mirotic, appena tornati dagli infortuni, più rodati e in forma, mentre Banchi dovrebbe riavere Shengelia nei 12 dopo aver recuperato già Dobric contro Barcellona. Da segnalare in casa Efes l'esonero di coach Erdem Can, nettamente sconfitto nell'ultima partita a Kaunas. Sulla panchina serba è invece sempre saldo Zeljko Obradovic, coach record con le sue 9 Eurolega vinte.