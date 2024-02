Lundberg decisivo: Bologna batte il Partizan 88-84

La cronaca della partita

Jaleen Smith, arrivato al Partizan a stagione in corso dopo essere stato tagliato proprio dalla Virtus Bologna, segna il primo canestro del match. Sarà però uno dei pochi spunti degni di nota dell'americano. In una squadra ricca di giocatori con un passato in Italia, si prendono di più la scena l'ex Varese Avramovic, l'ex Milano e Avellino Nunnally e un altro ex del match, Kevin Punter. Bologna però ha un Belinelli caldo e un Lundberg sempre incisivo dalla panchina: 19 pari al 10'. Nel secondo periodo le difese aumentano i giri e i canestri sono accolti quasi come gol. Shengelia sancisce il suo rientro con una tripla e gasa la Segafredo Arena: il 32-27 diventa 35-31 all'intervallo. Al rientro dagli spogliatoi gli attacchi sono molto più effervescenti e le squadre segnano con continuità. Bologna prova a scavare un solco con Dunston che schiaccia il +10 (51-41): la doppia cifra di vantaggio si mantiene costante per quasi tutto il terzo quarto grazie alle magie di Belinelli, complice anche un tecnico fischiato a Smailagic. Il gioco da 4 punti di Punter e il 2+1 (non completato) da Avramovic segnano il rientro del Partizan (62-58 al 30'). I serbi sfruttano la scia e impattano a quota 62 in apertura di ultimo quarto, approfittando anche di un paio di errori banali di Mickey al tiro. Banchi ributta dentro l'artiglieria pesante, da Belinelli e Hackett fino a Dunston e Shengelia. Nunnally però espone la scarsa condizione del georgiano e fissa il 70-75 con 6 punti consecutivi. A tenere in piedi la Virtus è Iffe Lundberg, come sempre l'uomo dei finali, che fa canestro e ispira Cordinier. Il francese ci mette il carico e segna 6 punti di fila per il 79 pari, sfidando anche i centimetri del lungo Koprivica, un bel rebus per la Virtus in tutto il match. Sul 79-81, Lundberg si prenda una tripla in isolamento contro Smailagic e fa scoppiare il popolo delle Vu Nere. Nel finale la ciliegina sulla torta la mette Awudu Abass, che segna i liberi della sicurezza e mette anche la firma sulla rubata più schiacciata finale. La Segafredo Arena esplode per l'88-84 e non potrebbe essere altrimenti: nel suo palazzetto Bologna continua a non perdere. L'unica eccezione nella prima partita stagionale contro lo Zalgiris Kaunas, ma all'epoca si giocava ancora al PalaDozza.