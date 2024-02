Milano ospita il Real Madrid: alle 20:30 su Sky

Ettore Messina contro il suo passato. Al Forum di Assago l'Olimpia Milano ospita la prima della classe, il Real Madrid di Chus Mateo, in testa alla classifica con un record di 22 vittorie e 3 sconfitte. L'EA7 deve assolutamente invertire la tendenza delle ultime settimane (4 sconfitte in 5 partite) per cercare di rimanere aggrappata al treno playoff. La partita è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW

Il match più complicato, ma affascinante, per cercare di rilanciarsi e sognare ancora l'accesso ai playoff. Al Forum di Assago arriva la squadra più forte d'Europa, il Real Madrid di Chus Mateo, campione in carica e primo in classifica con 22 vittorie e 3 sconfitte. Un primato mai messo in discussione dall'inizio della stagione. Dall'altra parte invece l'Olimpia Milano non è mai riuscita da ottobre a stabilirsi tra le prime della classe. L'EA7 al momento è 13^ con 10 vittorie e 15 sconfitte, distante tre partite dal decimo posto del Maccabi Tel Aviv, l'ultimo disponibile per giocare il play-in e, di conseguenza, la possibilità di disputare i playoff. Tuffo nel passato per Ettore Messina, che ha allenato gli spagnoli da giugno 2009 a marzo 2011.