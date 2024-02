Bologna torna a vincere: Valencia battuto 87-74

La cronaca del match

Le squadre iniziano la partita attaccando a ritmi alti, ma commettendo diversi errori al tiro. La difesa più in difficoltà è sicuramente quella dei padroni di casa, che concede agli spagnoli comode occasioni al ferro o da fuori con i piedi per terra. La mira degli ospiti però è scarsa, come dimostra il 4/15 al tiro in area. Una migliore percentuale dall'arco e una difesa soffocante consentono però a Valencia di chiudere il primo quarto avanti 18-20. Bologna accusa psicologicamente l'infortunio di Shengelia, costretto a uscire quasi subito per una storta alla caviglia, ma si sblocca pian piano con il contributo della panchina e va avanti 27-25 con l'asse Lundberg-Mickey. Banchi ributta comunque in campo il quintetto (con Polonara al posto dell'infortunato Shengelia) e ottiene le prime perle della partita di Belinelli: triple, assist e liberi per il 44-32 all'intervallo, a coronamento di uno splendido secondo quarto. Al rientro dagli spogliatoi l'inerzia non cambia, con la Virtus in controllo. Anderson si prende cura di Belinelli, anche con un po' di trash-talking, ma Bologna trova altre armi per segnare, da Dunston al solito asse Lundberg-Mickey. In difesa però le Vu Nere soffrono la verve di Chris Jones, che mantiene Valencia a una distanza non sottovalutabile (65-57 al 30'). Nell'ultimo quarto si continua a trovare il canestro con facilità da una parte e dall'altra: la Virtus giova della situazione, mantenendo sempre il vantaggio attorno alla doppia cifra. La tripla di Pajola e un gioco da tre punti di Mickey fanno calare il sipario sulla partita: finisce 87-74. Bologna si lascia alle spalle la piccola crisi prima delle ultime settimane e supera l'imprevisto del problema fisico di Shengelia. Le condizioni del georgiano, in attesa di accertamenti, sono l'unica increspatura della serata sul sorriso di Banchi e del patron Zanetti.