Milano, niente rimonta: l'Asvel vince 81-77

L'Olimpia Milano si sveglia troppo tardi. L'Asvel Villeurbanne domina per quasi tutto il match e abbandona l'ultimo posto in classifica, resistendo nel finale alla disperata rimonta di Shields e compagni. Messina paga le tante assenze, ma anche una serata di scarsa ispirazione offensiva. I francesi vengono trascinati dalla coppia De Colo-Lauvergne, per Milano il play-in diventa sempre più impossibile

Milano non scarta il regalo di Bologna. Con la vittoria della Virtus sul Valencia l'Olimpia aveva la possibilità di avvicinarsi alla zona play-in, ma la squadra di Messina si arrende all'Asvel Villeurbanne, che grazie a questa vittoria abbandona l'ultimo posto in classifica in coabitazione con l'Alba Berlino. Una sconfitta meritata per l'EA7, dopo un'intera partita a inseguire gli avversari, con un attacco ancora troppo scostante e le pesanti assenze di Mirotic, Napier, Tonut, Baron e Flaccadori . A questo punto l'accesso alla post-season sembra ormai un miraggio per la seconda stagione consecutiva. Milano ha tentato un'eroica rimonta finale, ma si è arresa alla beffarda tripla sul ferro del rientrare Maodo Lo.

La cronaca del match

Inizio equilibrato, con le squadre che privilegiano la battaglia in area al tiro da fuori. Negli ultimi minuti di primo quarto i francesi danno il primo scossone alla partita con un parziale di 8-0 coronato dalla tripla sulla sirena di De Colo (22-13 al 10'). Nel secondo periodo i padroni di casa si appoggiano al contributo dell'ex Luwawu Cabarrot dalla panchina e al solido Lauvergne per costruire una doppia cifra di vantaggio (35-24). Solo i primi sussulti al tiro dall'arco dell'EA7 con Devon Hall permettono di andare negli spogliatoi con uno svantaggio più esiguo (39-35). Al rientro sul parquet l'Asvel prova a dare un altro colpo alla partita, ma la coppia Maodo Lo-Devon Hall si carica sulle spalle l'Olimpia e la guida addirittura a un solo possesso di distanza (54-53). Peccato però che si debba fare i conti con il talento sempreverde di Nando De Colo: due triple di fila valgono il 62-56 al 30'. Stavolta la squadra di Messina accusa psicologicamente il colpo: in apertura di ultimo periodo Scott e Yaacov ricostruiscono un vantaggio quasi inattaccabile (74-59). La fase offensiva di Milano è inguardabile, fatta di soli isolamenti, con pochissimo movimento del pallone e con una totale incapacità nell'attaccare l'area e nel creare vantaggi. Ci vuole ancora Hall per smuovere il tabellone, assieme al rilassamento generale dell'Asvel, che consente un rientro dell'Olimpia sul -9 (80-71). Il timeout di Poupet però non sortisce gli effetti sperati: Hines e Voigtmann lottano sia in attacco che in difesa e una tripla di Shields fissa l'80-77. L'Asvel non segna più e lascia 14 secondi all'EA7 per l'azione del pareggio: Maodo Lo si costruisce una buonissima tripla, ma la palla gira intorno al ferro e sorride ai padroni di casa. L'ennesimo rammarico della stagione europea biancorossa.