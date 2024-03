Virtus rimontata: l'Olympiacos vince 74-69

Non bastano 20 minuti eccellenti alla Virtus Bologna per prendersi lo scalpo dei vice-campioni d'Europa. L'Olympiacos nel secondo tempo mette la museruola all'attacco della squadra di Banchi, rimonta, scappa, rischia nel finale, ma riesce a cogliere la vittoria che gli permette di raggiungere in classifica le stesse Vu Nere . A sei turni dalla fine della regular season, la lotta per l'accesso diretto ai playoff è sempre più serrata. Banchi paga un terzo quarto di tremenda sterlità offensiva , con solo 5 punti e un canestro dal campo segnati.

La cronaca del match

I primi 20 minuti della partita hanno un andamento a elastico, con la Virtus che dà sempre l'idea di poter accelerare, subisce il ritorno dei padroni di casa e poi prova a scappare nuovamente. Belinelli e compagni trovano sempre risorse nel tiro dall'arco, ma subiscono la fisicità di Fall in area e il talento di Canaan, che segna il buzzer del 21-22 al 10'. Nel secondo quarto la Virtus vola una prima volta a +8 (24-32) con l'ottimo contributo della panchina, vede il vantaggio diminuire grazie alla verve di Papanikolaou e tenta una seconda fuga più seria, sublimata dalla tripla di Hackett per il 34-46. Un'altra tripla di Papanikolaou prima dell'intervallo sembra un danno minore, ma è il viatico di un lunghissimo parziale dei padroni di casa, che tornano in campo indemoniati dagli spogliatoi. Il break di 14-0 (50-46) viene interrotto da due liberi di Hackett, ma si insinua nelle menti delle Vu Nere, che non riescono a segnare nemmeno i tiri più comodi e meglio costruiti. Un canestro più fallo di Shengelia a 35'' dalla fine è l'unico acuto virtussino dal campo nel terzo periodo: vale appena il 57-51 al 30' (parziale di 20-5). Sulla scia dell'entusiasmo, l'Olympiacos scappa e con una tripla di McKissic approda al suo primo vantaggio in doppia cifra (68-57). Il moto d'orgoglio di Bologna con Abass e Pajola rende più appassionato il finale, ma non è sufficiente per portare a termine una difficile rimonta. L'Oly gestisce alla perfezione i possessi decisivi e porta a casa la partita 74-69, dimostrando di essere più forte delle assenze (Milutinov, Walkup) e dei problemi fisici accusati negli ultimi giorni da altri giocatori come Williams-Goss e Mitrou-Long. La squadra di Bartzokas raggiunge quella di Banchi in classifica (17 vittorie e 11 sconfitte), facendola slittare per la prima volta fuori dalle prime sei posizioni che valgono l'accesso diretto ai playoff. Servirà una reazione per non vanificare una stagione vissuta sempre tra le protagoniste.