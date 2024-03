Olympiacos-Virtus LIVE su Sky Sport Arena alle 21

Tornata al successo la scorsa settimana contro Valencia, la Virtus Bologna deve affrontare la difficile trasferta del Pireo contro l'Olympiacos. Uno scontro diretto per i playoff contro i vice-campioni d'Europa in carica. Banchi, reduce dall'inaspettata sconfitta di Sassari in campionato, recupera però Shengelia. La partita è in diretta dalle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

