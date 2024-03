"Ho passato un momentaccio, la paura era tanta"

"Ero parecchio impanicato. Il mio primo pensiero è stato "sarà un tumore non troppo aggressivo, spero", perché in 32 anni non ero mai stato in ospedale e non avevo mai subìto un intervento chirurgico e sapere di ricevere un’operazione abbinata ad un tumore, la fifa era tanta. Lo staff medico della Virtus e quello che mi ha seguito in queste settimane particolari mi ha rassicurato che non avevo pericolo di vita. Quindi questa era la cosa più importante. Se avessi effettuato un ciclo di chemio non avrei avuto più una percentuale alta di recidiva: anche questo mi ha rassicurato. Dopo naturalmente, essendo una persona abbastanza ottimista e positiva e avendo ricevuto parecchio affetto dalla pallacanestro e non, ho passato questo momentaccio e spero solo che sia un brutto ricordo. Basta fascia sulla testa, spero che da qui in poi si parli di Achille come ragazzo e come giocatore e non per quello che ha avuto".