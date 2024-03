Bologna ospita il Real alle 20:30 su Sky Sport Uno

Serata di gala alla Segafredo Arena: arriva la prima della classe, il Real Madrid campione in carica. Le Vu Nere vengono dalla sconfitta del Pireo contro l'Olympiacos, ma nel loro palazzetto hanno perso una sola partita in Europa finora e si sono rilanciate in campionato battendo Milano nello scontro diretto. La partita è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La serata giusta per non sprecare quanto di buono fatto finora e non rischiare di essere riscucchiata ancora in classifica. La Virtus Bologna ospita il Real Madrid, squadra campione in carica e dominatrice incontrastata della regular season di questa stagione. Gli spagnoli però stanno tirando il fiato da qualche settimana: hanno perso le ultime tre partite contro Milano, Panathinaikos e Fenerbahce e devono guardarsi dalla rimonta del Barcellona. Nemmeno Bologna vive un trend positivo. La squadra nel girone di ritorno è stata più discontinua e ha vissuto un comprensibile calo, scivolando dal secondo al settimo posto. Serve vincere per sperare di centrare ancora l'accesso ai playoff senza passare per il play-in. Banchi non ha indisponibili tranne il lungodegente Cacok e confida ancora nell'esperienza e nel talento dei suoi veterani, da Shengelia e Hackett fino a Belinelli, e nel fattore pubblico. Alla Segafredo Arena la Virtus ha perso solo una volta, contro il Monaco. L'ambiente sarà caldissimo per la sfida di maggior prestigio della stagione.