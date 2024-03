Banchi sfida Trinchieri. Zalgiris-Virtus su Sky

Derby tra panchine italiane a Kaunas. Lo Zalgiris di Andrea Trinchieri ospita a Kaunas la Virtus Bologna di Luca Banchi. Le Vu Nere hanno vinto solo due delle sei partite giocate dopo la sosta e devono assolutamente difendere la loro settima posizione in classifica. La partita è in diretta alle 19 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW



Si sono affrontati la prima volta da capo-allenatori nel 2012/2013 sulle panchine di Siena e Cantù in Serie A, si sono addirittura succeduti alla guida dei tedeschi del Bamberg nel marzo 2018, quando il primo prese il posto del secondo. Si incontrano di nuovo in Eurolega, dopo 11 anni, Luca Banchi e Andrea Trinchieri. Teatro della sfida è la Zalgirio Arena di Kaunas, dove Trinchieri è di casa dallo scorso dicembre. La Virtus Bologna non può permettersi passi falsi contro lo Zalgiris Kaunas per non complicare la sua corsa al play-in e ai playoff. Banchi è al settimo posto a una gara di ritardo dal sesto, che vuol dire playoff diretti, ma anche con una sola partita di vantaggio sul nono (e sull'ottavo), che renderebbe più complicato il play-in. Dopo la sosta per le nazionali, la Virtus tra Eurolega e campionato ha vinto appena due partite su sei: in Europa ha perso l'ultima in casa con la corazzata Real Madrid, mentre in campionato è stata addirittura battuta da Pesaro, penultima in classifica. Lo Zalgiris sembra ormai troppo lontano dal play-in, ma con Trinchieri il saldo è pari (6 vittorie e 6 sconfitte) e ha vinto anche l'andata giocata al PalaDozza.