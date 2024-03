Show di Milano a Montecarlo: Monaco battuto 80-98

Milano crede ancora al play-in. L'Olimpia, reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega, sfodera una delle migliori prestazioni stagionali per vincere in casa del Monaco, una delle squadre più in forma della competizione con una striscia di otto vittorie di fila. Una partita che aumenta anche il rammarico per come è andata finora la stagione. Messina però ha ancora un obiettivo in cui credere (una sola partita di distanza dal 10° posto) e con il supporto di un acquisto in più, l'ex guardia di Chicago Denzel Valentine, annunciato nella giornata di ieri. L'americano però potrà giocare solo in Serie A, visto che il mercato in Eurolega è già chiuso. Servirà a far rifiatare i migliori in campionato. Nulla da fare per l'ex Mike James, premiato però nel pre-partita per essere diventato il miglior marcatore di sempre in Eurolega dopo il sorpasso a Vassilis Spanoulis.

