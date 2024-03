Le speranze di centrare il play-in si infrangono a Kaunas . L' Olimpia Milano cede 87-73 allo Zalgiris nel 32° turno Eurolega e dice praticamente addio alla possibilità di agganciare il 10° posto. L'aritmetica ancora non condanna l'EA7 a due turni dalla fine, ma le speranze sono ridotte al lumicino. Partita in cui Milano va a fiammate in attacco, dove però il solo Mirotic (19 punti e 7 rimbalzi) è continuo. Trinchieri batte Messina e regala una gioia ai 15mila della Zalgirio Arena : anche per i verdi la speranza del play-in resta viva. Venerdì prossimo per l'Olimpia c'è l'attesissimo derby con la Virtus Bologna al Forum di Assago, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Mani ghiacciate per l'Olimpia in avvio, con soli 5 punti segnati a metà del primo periodo. E' il solito Mirotic a suonare la carica per i suoi, portandosi fino al vantaggio al 10' (14-17). Sembra una partita di playoff: tanta difesa, parecchi errori, con nessuna delle due squadre che fa canestro dalla lunga. Appena si aprono le danze è Tonut con due triple a regalare all'Olimpia il +2 (35-37) con cui si va all'intervallo lungo. Shields fatica tremendamente a entrare in partita, ci pensa così un sontuoso Mirotic a tenere in vita l'EA7, che subisce 24 punti dallo Zalgiris ma resta attaccata al 30' (59-54). Milano non segna praticamente mai, i padroni di casa toccano anche il +10 prima della lenta risalita biancorossa, firmata Poythress e Napier (74-70 al 37'). Da quel momento però è buio pesto in casa Olimpia: la squadra di Trinchieri non sbaglia più, vince 87-73 e tiene in vita la fiammella per l'accesso al play-in.