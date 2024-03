Zalgiris-Milano LIVE su Sky Sport Arena alle 19

Dopo le prestigiose vittorie contro Fenerbahce e Monaco e il raggiungimento momentaneo della zona play-in, l'Olimpia Milano affronta la trasferta di Kaunas contro lo Zalgiris di Andrea Trinchieri per preservare il decimo posto in classifica. La partita è in diretta alle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Milano sa di non poter più sbagliare e ha iniziato con il piede giusto la scorsa settimana il rush finale di Eurolega. Le vittorie di lusso contro Monaco e Fenerbahce hanno permesso all'Olimpia di raggiungere il decimo posto in classifica, da difendere con le unghie e con i denti a tre turni dalla fine per qualificarsi al play-in. Il gruppo di Messina è appaiato ad altre tre squadre, Partizan Belgrado, Valencia e Anadolu Efes e non può più permettersi passi falsi, a partire dalla trasferta contro lo Zalgiris Kaunas di Trinchieri, che la scorsa settimana ha battuto in casa sia la Virtus Bologna che il Baskonia. I lituani sono quasi tagliati fuori dalla corsa alla post-season, ma con l'allenatore italiano hanno un record positivo nella competizione (8 vittorie e 6 sconfitte). Messina e Trinchieri vantano già diversi precedenti in Eurolega, a partire dalla serie playoff del 2021, vinta dall'Olimpia contro il Bayern in una tesa e divertente gara 5.