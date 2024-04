Milano si arrende al Maccabi 92-86: niente play-in

Nulla da fare per la squadra di Messina, che manca la qualificazione al play-in. Melli e compagni si arrendono agli israeliani sul campo neutro di Belgrado, subendo il parziale decisivo nel terzo quarto. Anche in caso di vittoria però, la post-season sarebbe rimasta un'utopia per la vittoria dell'Anadolu Efes contro la Stella Rossa

Per il secondo anno consecutivo l'Olimpia Milano non giocherà i playoff di Eurolega. L'introduzione del play-in quest'anno poteva rappresentare un'opportunità in più, ma la squadra di Messina l'ha sprecata con una regular season troppo ondivaga, con più ombre che luci. Il miglioramento recente aveva regalato la suggestione di una rimonta, ma la sconfitta di due settimane fa a Kaunas aveva costretto l'EA7 a dipendere da troppi fattori. Non c'è stata però l'esigenza di fare calcoli, dal momento che Milano ha perso contro il Maccabi Tel Aviv nell'ultimo turno di regular season. Alla Stark Arena, campo neutro di Belgrado, l'Olimpia si è arresa 92-86. Non hanno aiutato Melli e compagni le voci provenienti da Istanbul, con l'Anadolu Efes che ha travolto la Stella Rossa in casa 100-55. Soltanto una sconfitta dei turchi (e del Partizan domani con il Valencia), avrebbe spinto l'EA7 al play-in. Festeggiano i bi-campioni del 2021 e del 2022, che rendono inutile anche la partita di domani della squadra di coach Obradovic.