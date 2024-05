Eurolega, al via le Final Four su Sky Sport Arena

Cala il sipario sull'Eurolega. Alla Uber Arena di Berlino va in scena lo spettacolo delle Final Four. Si parte oggi, venerdì 24 maggio, con le semifinali Panathinaikos-Fenerbahce alle 18 e Real-Madrid-Olympiacos alle 20. Domenica 26 maggio la finalissima preceduta dallo scontro per il terzo e quarto posto. Le Final Four sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW