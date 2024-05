La squadra di Atene è la prima squadra a raggiungere la finale di Eurolega. A Berlino - nella prima semifinale - ha sconfitto i turchi con il punteggio di 73-57. Ora in diretta su Sky Sport Arena Real Madrid-Olympiacos

Il Panathinaikos allenato da Ergin Ataman è la prima finalista di Eurolega. A Berlino i greci hanno battuto il Fenerbahce per 73-57, con 17+10 di Lessort, 14 di Nunn e 13 di Grant. Ora in diretta su Sky Sport Arena c'è Real Madrid-Olympiacos. E' il remake della finale del 2023, vinta 78-79 dai bianchi con il buzzer di Sergio Llull. La squadra di Chus Mateo ha vinto anche entrambi i precedenti in stagione contro quella di coach Georgios Bartzokas.