Panathinaikos vince Eurolega: Real Madrid ko 95-80

Il Panathinaikos ha vinto l'Eurolega 2024 di basket battendo in finale a Berlino il Real Madrid per 95-80. L'ultimo successo dei greci nella massima competizione europea era stato quello nel 2011, mentre il Real aveva vinto l'anno scorso. Nella finale per il terzo posto successo dell'Olympiacos 87-84 contro il Fenerbahce.