il Chacho dice basta: si ritira Sergio Rodriguez

Canario di S. Cristobal de la Laguna – da lì il nomignolo Chacho, tipico delle isole, con cui è universalmente noto - Rodriguez ha giocato ai massimi livelli per 21 anni tra NBA, Spagna, Russia e Italia . Perché in quella bacheca di casa ci sono anche lo scudetto del 2022 e le 2 coppe Italia vinte con l’Olimpia Milano, squadra che con lui è tornata a pensare in grande anche in Europa. Forse non mancherà qualche sua furbata di troppo, mancheranno però, tantissimo, i suoi colpi di genio, la sua capacità di vedere tutto prima degli altri, la forza vincente del suo talento tecnico e mentale. Senza di lui la pallacanestro europea sarà decisamente più povera .

Il testo della lettera di Rodriguez

"C'è qualcosa che devo condividere con voi. Grazie per questo incredibile viaggio. Il giorno è arrivato. Dopo venti anni come giocatore di basket mi piacerebbe condividere con tutti voi una decisione che mi cambierà la vita. E' arrivato il momento di mettere un punto alla mia carriera sportiva. Sento che questa stagione, nella quale abbiamo vinto il titolo della Liga ACB, la Coppa di lega e la Supercopa, è il momento perfetto per dire addio. Ho sempre sognato di ritirarmi stando bene fisicamente e vincendo la mia ultima gara. E ora la vita mi ha offerto questo regalo. Finire la mia carriera al Real Madrid è un sogno e ancora di più vincendo ben cinque titoli nelle ultime due stagioni, tra cui la storica Eurolega a Kaunas. Ringrazio il presidente Florentino Pérez e Juan Carlos Sanchez, direttore della sezione basket, per avermi permesso nell'estate del 2022 di ritornare a un club in cui mi sento a casa. Grazie, dunque, per tutto e tantissimi ringraziamenti vanno anche ai tifosi madridisti: al Wizink e ovunque giocavamo in trasferta, mi avete accompagnato con un amore incondizionato. Ho potuto realizzare i miei sogni e ho potuto vivere le emozioni che mi sembravano irraggiungibili. E la verità è che mi sono goduto ogni momento, dal primo minuto in campo".