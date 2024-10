Eurolega su Sky: Olimpia e Virtus per il riscatto

Motore, ciak, si gira! Dopo un primo turno deludente per le due squadre italiane, l’Olimpia Milano sconfitta dal Monaco e la Virtus Bologna sconfitta dall’Anadolu Efes, la palla torna al centro con il secondo turno di Eurolega. L’appuntamento è per giovedì 10 alle ore 20.00 con l’Asvel che ospiterà la Virtus e venerdì 11 alle 20.30 con l’Olimpia che ospiterà il Paris. Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta alle sfide delle squadre italiane

Il buongiorno non lo si è visto dal mattino. L’ Eurolega , infatti, non è cominciata nel migliore dei modi per le nostre squadre, entrambe sconfitte al primo turno. Due sconfitte peraltro che hanno sollevato anche qualche incertezza sull’effettiva consistenza a livello europeo di Milano e Bologna . Ma si tratta solo del buongiorno, è decisamente presto per trarre conclusioni: l’Eurolega è competizione lunga e massacrante all’interno della quale, fisiologicamente, ogni squadra ha periodi di difficoltà. Vince - o va avanti - chi sa reagire meglio, risollevarsi più rapidamente. Con questa idea Olimpia e Virtus devono approcciarsi al secondo turno sapendo bene che il calendario offre subito la possibilità di redimersi.

Il secondo turno di Olimpia e Virtus

La Virtus va a Villeurbanne, a casa dell’Asvel di Tony Parker, ultimo una volta e penultimo due volte nelle ultime tre stagioni: il pericolo di sottovalutare i francesi non ci sarà però, visto che De Colo e compagni domenica in campionato hanno saputo vincere nettamente, 88-71, contro quel Monaco che pochi giorni prima aveva punito l’Olimpia. Olimpia che riceve invece al Forum Paris Basketball, debuttante in Eurolega grazie al trionfo in Eurocup della scorsa stagione. Anche qui attenzione perché i parigini, quest’anno, giocano leggeri e senza pressione. Presumibilmente non andranno lontano ma nella singola partita possono essere pericolosi. Perché nell’Eurolega ogni partita conta, ogni partita riserva delle insidie. Esserne consapevoli è il primo passo per togliersi delle soddisfazioni.