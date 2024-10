Eurolega, Milano-Bologna LIVE

Tempo di derby in Eurolega: all'Unipol Forum di Assago, Milano e Bologna si sfidano per svoltare la loro stagione europea. Entrambe sono sul fondo della classifica con il record di una vittoria e cinque sconfitte. Messina non sarà del match così come Shields, McCormack e Diop, Banchi privo di Pajola, Hackett e Cacok. EA7-Segafredo Bologna è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Uno, su NOW e su skysport.it con liveblog e aggiornamenti in tempo reale