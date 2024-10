Milano-Paris, diretta su Sky Sport Uno alle 20:30

Dopo la netta sconfitta all'esordio contro il Monaco, altro avversario francese per l'Olimpia. Al Forum di Assago arriva l'esordiente Paris, qualificato in Eurolega grazie alla vittoria in Eurocup della scorsa stagione. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 20:30

Doppio scontro italo-francese nella seconda settimana di Eurolega. Dopo la bruciante sconfitta di ieri di Bologna sul parquet dell'Asvel Villeurbanne, l'Olimpia Milano ospita il Paris. Esordio casalingo in Europa per la squadra di Messina, che pochi giorni fa ha trovato anche il successo in campionato contro Sassari. C'è molta curiosità nel vedere la squadra della capitale francese, unica new entry della competizione rispetto allo scorso anno per la vittoria in Eurocup. Occhi puntati soprattutto sul playmaker TJ Shorts, a riposo nell'ultima partita in campionato ma in procinto di essere recuperato, e su Maodo Lo, ex del match che ha abbandonato Milano in estate dopo un anno deludente, pieno di infortuni e povero di occasioni per mettersi in mostra. Milano sarà priva di Josh Nebo, il nuovo centro infortunatosi all'esordio contro il Monaco.