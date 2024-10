Niente da fare per l'Olimpia, che cade al Pireo contro una delle grandi favorite per la vittoria finale dell'Eurolega: l'Olympiacos vince 89-68 trascinato dai 22 punti di Vezenkov. Milano tradita da Mirotic e Shields, appena 10 punti in due. L'EA7 torna in campo giovedì al Forum con lo Zalgiris: diretta su Sky Sport e NOW

L' Olimpia cade al Pireo 89-68 contro l' Olympiacos nel 3° turno di Eurolega. La squadra di Ettore Messina cede contro una delle grandi favorite per il successo finale, trascinata dai 22 punti e 7 rimbalzi di Vezenkov e dai 19 di McKissic. Milano paga a caro prezzo le troppe palle perse (16) e la serata anonima delle sue due stelle: Shields (5 punti e 1/7 dal campo) e Mirotic (5 punti e 2/9) non hanno mai fatto canestro. Tra 48 ore l'EA7 ( 1-2 il record in classifica) torna di nuovo in campo per il riscatto, questa volta al Forum, per ospitare lo Zalgiris Kaunas di coach Trinchieri.

La cronaca del match

Il fattore campo del Pireo si sente eccome: la squadra di casa parte fortissimo e a metà del primo quarto è già avanti di 10 lunghezze (14-4). Un paio di triple di Bolmaro e Caseur mettono una pezza (23-17 al 10'), ma l'Olympiacos trova un Vezenkov in formato MVP che manda i suoi prima all'intervallo con un buon cuscinetto (39-27 al 20') e poi addirittura sul +15 in avvio di ripresa (45-30). Da quel momento però l'Olimpia esce dal buco nero in cui si era infilata e con tre triple in un amen (due di Ricci) torna a contatto (45-41 al 25'). Quando si rimette in proprio Vezenkov, però, sono dolori in casa EA7: i biancorossi del Pireo corrono e segnano, riportando il vantaggio ampiamente in doppia cifra (63-48 al 30'). La panchina a disposizione di Bartzokas è straordinariamente profonda, Milano litiga con le palle perse (15) e sprofonda nuovamente a -19 (70-51 al 34'). Mirotic e Shields non sono fattori in attacco e così l'Olimpia non fa male: esultano i tifosi della Peace and friendship arena per il successo dell'Olympiacos 89-68.

Olympiacos: Vezenkov e McKissic 22 punti, Papanikolau 13



Olimpia: Leday 16, Diop 14, Ricci 11