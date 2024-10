Lo Zalgiris passa a Bologna: Virtus ko 71-68

Andrea Trinchieri gioca un brutto scherzo alla Virtus Bologna con il suo Zalgiris, che espugna la Unipol Arena 71-68: inutili tra i bianconeri i 16 punti di Clyburn, con Belinelli e Cordinier che nel finale hanno fallito la tripla dell'overtime. La Virtus, ancora secco di vittorie in Eurolega, torna in campo venerdì contro il Monaco: diretta su Sky Sport e NOW

La Virtus Bologna esce sconfitta contro lo Zalgiris Kaunas nel 3° turno di Eurolega . La squadra di coach Banchi ha perso al fotofinish 71-68 alla Unipol Arena. Fatale il 25% da tre e un secondo periodo in cui le 'Vu nere' hanno incassato un parziale di 28-15 che ha recuperato solo in parte nel finale, quando Cordinier (1/6 dalla lunga) e Belinelli (0/4) hanno fallito la tripla dell'overtime . La Virtus (0-3 in classifica) tornerà di nuovo in campo venerdì, in casa del Monaco , alle ore 19.00.

La cronaca del match

Avvio molto equilibrato, con la Virtus che prova a scappare sul finale di primo quarto prima di un mini-parziale di 0-6 che manda gli ospiti avanti al primo mini-intervallo (15-16). La squadra di Banchi si blocca in attacco, il break si amplifica (0-9 in avvio di secondo periodo) e lo Zalgiris vola: Clyburn e Shengelia ci mettono qualche pezza, ma gli scatenati Ulanovas e Giedraitis mandano la squadra di coach Trichieri all'intervallo sul +14 (30-44). La Virtus sprofonda fino al -15 a inizio ripresa, poi tocca ai soliti Pajola e Belinelli suonare la carica fino al -4 del 25' (45-49). I verdi di Kaunas però sono noti tiratori e chiudono all'ultimo mini riposo sul +8 (52-60 al 30'). Sul +10 le 'Vu nere' risorgono: controparziale di 9-0 per riportare tutto in equilibrio a 5' dalla sirena (61-62). Si gioca un mini-supplementare in cui le squadre arrivano al finale al fotofinish. Smailagic dalla lunetta firma il +3 Zalgiris a 30'' dalla fine, poi i lituani non riescono a chiuderla e la Virtus ha il pallone del pareggio per due volte, ma Cordinier e Belinelli sbagliano e condannano i suoi alla terza sconfitta stagionale in Europa.

Virtus Bologna: Clyburn 16 punti, Pajola e Shengelia 11

Zalgiris Kaunas: Giedraitis 15 punti, Francisco 11, Ulanovas 10