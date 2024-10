Olimpia-Zalgiris LIVE alle 20.30 su Sky Sport

Ad appena 48 dal pesante ko del Pireo, l'Olimpia Milano torna in campo per il 4° turno di Eurolega. Al Forum di Assago arriva lo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri. Messina: "Ripartiamo dai concetti base come la difesa". Il match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Scatta questa sera il quarto turno di Eurolega e tocca ancora alla EA7 Emporio Armani Milano in casa contro lo Zalgiris Kaunas, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW con la telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina. La squadra di Ettore Messina è reduce dalla pesante sconfitta al Pireo contro l'Olympiacos, una delle pretendenti al titolo. Milano va a caccia della seconda affermazione in stagione dopo quella, sofferta, sempre al Forum contro il Paris. Olimpia ancora senza l’ex Josh Nebo . Le due squadre si sono incontrate 25 volte con un bilancio di 14-11 a favore dello Zalgiris, guidato da coach Andrea Trinchieri e reduce dal successo di martedì a Bologna con la Virtus.

Messina: "Dobbiamo ripartire dalla difesa"

"Affrontiamo una squadra che viene da una vittoria in trasferta, mentre noi siamo reduci da una prestazione, contro una formazione di altissima caratura, che non è stata del livello che ci aspettiamo. Dobbiamo fin da subito ripartire dai principi base, la difesa, l’uno contro uno, gli aiuti difensivi, tutti concetti in cui siamo lontani dall’eseguire come pretenderebbe l’identità che abbiamo costruito negli anni. E sulla base di un miglior rendimento difensivo, dovremo giocare una migliore partita in attacco ampliando i momenti buoni, in cui la palla di muove velocemente, e ridurre quelli meno buoni. Ognuno di noi è chiamato a giocare la miglior partita che possa giocare in questo momento con il sostegno del pubblico soprattutto nei confronti dei ragazzi più giovani che ne hanno bisogno".