Bologna dura tre quarti: Monaco vince 101-85

Non era la partita più adatta per sbloccarsi. E non lo è stata: la Virtus Bologna incassa il quarto ko in quattro sfide di Eurolega . Dopo le sconfitte sul filo di lana contro Zalgiris Kaunas e Asvel Villeurbanne, la Segafredo si arrende alla superiorità di Monaco, straripante per qualità e atletismo. La squadra di Banchi per 20 minuti mostra un eccellente rendimento offensivo, ma cala alla distanza e difensivamente non riesce mai a imporsi. Il Monaco chiude con il 50% dall'arco (12/24) e il 54,5% dall'area (24/44) .

La cronaca della partita



Entrambe le squadre iniziano bene in attacco. Bologna sfrutta Zizic in area e la vena realizzativa di Clyburn, il Monaco si appoggia al tiro da fuori, soprattutto con Strazel. Il botta e risposta prolungato vede Bologna chiudere avanti 24-20 il primo quarto con una tripla di Morgan. La squadra di Banchi fa circolare bene il pallone e nel secondo periodo riesce a creare anche il primo divario importante: Belinelli si accende con una tripla e un successivo gioco da tre punti, fissando il +11 (25-36). Il Monaco alza il ritmo e soprattutto lo alza Mike James, che inizia a segnare con più continuità dopo un inizio di partita da passatore. La Virtus però tiene botta con il lavoro di Shengelia in post-basso e va ancora in vantaggio all'intervallo sul 41-44. L'inerzia della sfida si inverte nel terzo quarto: l'ex Jaiteh si fa valere sia nel pitturato che in transizione, capitalizzando una delle tante palle recuperate dai padroni di casa. Coach Obradovic con la profondità del suo roster riesce a trovare sempre protagonisti diversi nei vari momenti del match: Lloyd e Brown contribuiscono all'allungo in doppia cifra di vantaggio (67-56). Bologna ha il merito di non scomporsi e di rimanere viva con i primi squilli di Hackett e Polonara, nonostante i problemi di falli di un ottimo Diouf e un problema fisico che obbliga Pajola in panchina. Si iniziano gli ultimi 10 minuti sul 71-64 e con un immediato parzialino di 4-0 propiziato da Shengelia e Cordinier. Il francese però è impreciso e inizia anche a forzare per provare a mettersi in partita. Chi invece sembra essere arrivato a un livello di maturità tale da aspettare i momenti decisivi è Mike James. Senza quasi senza prendersi la scena, arriva a segnare 19 punti e a fissare in contropiede l'85-72 che chiude i conti. La Virtus non ha più le energie per rientare e gli ultimi 5 minuti sono soltanto un garbage time per deliziare il pubblico di casa tra triple e stoppate. Finisce 101-85.