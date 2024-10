La Virtus passa a Belgrado: Partizan ko 70-69

La prima vittoria stagionale in Europa della Virtus è un autentico colpaccio: la squadra di Banchi passa a Belgrado contro il Partizan di Zelimir Obradovic. Decisivi i 27 punti di Clyburn, autore anche del canestro del 70-69 finale. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e NOW

La Virtus Bologna piazza il colpaccio in casa del Partizan Belgrado nel 5° turno di Eurolega. Davanti ai 20mila scatenati della Belgrade Arena, la squadra di coach Banchi vince col brivido 70-69 grazie alle giocate nel finale di Cordinier (12 punti e 10 rimbalzi) e soprattutto di un Clyburn stratosferico, che chiude con 27 punti e il canestro della vittoria. Per Bologna si tratta della prima vittoria in Eurolega della stagione dopo 4 sconfitte. Le 'Vu nere' tornano in campo martedì 29 ottobre alle 21 in casa contro il Bayern Monaco: tutto in diretta su Sky Sport e NOW.