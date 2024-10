Partizan-Virtus LIVE alle 20.30 su Sky Sport Arena

La Virtus Bologna va a caccia del primo successo stagionale in Eurolega rendendo visita al Partizan Belgrado di Zelimir Obradovic. Il match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Torna lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La quinta giornata scatta questa sera con la sfida tra Partizan Mozzart Bet Belgrado e Virtus Segafredo Bologna, in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 20.30, con la telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin. Per le 'Vu nere' impegno complicato contro la squadra di Zelimir Obradovic e soprattutto in uno degli ambienti più caldi d'Europa, con i 20mila della Belgrade Arena pronti a spingere la propria squadra alla terza vittoria stagionale. La Virtus invece è ultima in classifica con un record di 0-4 e va a caccia del primo successo continentale dell'anno.