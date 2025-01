Le Final Four 2025 si giocheranno ad Abu Dhabi

Svolta storica per l'Eurolega, che disputerà la Final Four 2025 presso la Etihad Arena di Abu Dhabi i prossimi 23 e 25 maggio. E' un progetto ambizioso per espandere il progetto fuori dall'Europa", ha detto il presidente di Euroleague Basketball, Dejan Bodiroga

L'Eurolega allarga gli orizzonti. Dopo i rumors dei mesi scorsi, è arrivata l'ufficialità: le Final Four 2025 si disputeranno ad Abu Dhabi, Emirati Arabi. E' la prima volta che l'evento più atteso, che assegna il titolo di campione d'Europa, si svolge fuori dal Vecchio Continente. Una svolta storica, con le semifinali in programma il 23 maggio alle 16 e alle 19 ora italiana , e la finale domenica 25 (ore 18 in Italia). L'accordo è stato sancito tra Euroleague Basketball, il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi e la Etihad Arena, impianto da 12mila posti che ospiterà l'evento. "Portare la Final Four ad Abu Dhabi è un progetto ambizioso e un'opportunità straordinaria per mostrare l'atmosfera dell'Eurolega a un pubblico nuovo e diversificato - ha detto Dejan Bodiroga, presidente di Euroleague Basketball ed ex giocatore di Trieste, Milano e Roma -. Allo stesso tempo questa partnership garantisce ai nostri fedeli tifosi un'esperienza nuova in una delle città più moderne e turistiche del mondo".