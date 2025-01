La Virtus ci prova, ma perde 80-86 con il Monaco

Arriva la sedicesima sconfitta per la Virtus Bologna: 80-86 contro il Monaco . Ma quella di oggi è stata una Virtus coraggiosa , che ha lottato per tutta la partita e che ha tenuto testa a un Monaco che è in lizza per le prime posizioni in classifica, e che solo nell'ultimo quarto di gioco ha realizzato 30 punti. Un primo tempo spettacolare, dominato da Alessandro Pajola : è lui il migliore in campo oggi. Il prossimo appuntamento della Virtus Bologna sarà il 31 gennaio in casa del Fenerbahçe di coach Jasikevičius : la partita sarà in diretta dalle 16.30 su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Mentre a Parigi va in scena la sfida NBA tra Pacers e Spurs, a Bologna la Virtus da spettacolo contro il Monaco. La partita inizia con un alley-oop di Mike James per Blossomgame, tra i migliori realizzatori della squadra monegasca (iscritta al campionato francese). La Virtus si sblocca con le triple di Grazulis e Belinelli, e supera subito il Monaco con la tripla di Pajola: 3/3 da tre per Bologna nei primi minuti di gioco. Ma non è tutto: arrivano anche le triple di Tucker e Cordinier, portando Bologna a 5/5 dall’arco. Un 1° quarto che sembra poter svilupparsi in equilibrio, ma non è ciò che vuole la squadra di coach Ivanovic che si impone per 26-18 alla fine dei primi 10' di gioco, contro una delle squadre più forti attualmente in Eurolega. Le Vu Nere non vogliono concedere nulla e per 3' il Monaco non riesce a concretizzare una azione, ferma in uno stato di confusione, mentre la Virtus avanza. Pajola scatenato, per lui altre due triple che ornano i canestri di Morgan e Shengelia. I monegaschi si sbloccano con Mike James, con la concretizzazione di un gioco 2+1. Sul +18 delle Vu Nere, su canestro di Pajola, arriva il time out di Spanoulis che sembra fare il suo effetto. Infatti il Monaco riesce a conquistare un mini parziale che lo riporta in partita, soprattutto con le giocate di Papagiannis. Bellissima l’azione corale a 2" dalla fine del quarto, con un ottimo giro di palla ad alta velocità che porta al tiro Belinelli che segna però con 10 decimi di ritardo rispetto allo scadere dei 24 secondi offensivi. Papagiannis si carica il Monaco sulle spalle, riportando la squadra a -6 dalla Virtus; ma ci pensa sempre lui: Ale Pajola. Al momento è lui il migliore in campo con 1/1 da due, 3/3 da tre, 2 assist e 2 palle rubate. Si rientra negli spogliatoi 49-41 per le Vu Nere. Il 3° quarto riporta le squadre in equilibrio, con Cornelie per il Monaco e Pajola per la Virtus che conducono i giochi. Con grande sofferenza Bologna riesce a rimanere in vantaggio, ma Diallo e Strazel fanno la differenza e riportano il Monaco sul -6: 62-56. Si decide tutto in quest’ultima frazione di gioco, con Monaco in bonus dopo nemmeno 2" dall’inizio del quarto. A pareggiare il risultato sul 63-63 è sempre lui, l’ex Olimpia Milano, Mike James che riporta il Monaco in gara. Un parziale punto a punto, con capitan Belinelli che segna la tripla che vale il 71-68 per la Virtus e che da speranza a tutti i tifosi presenti. È una sfida a colpi di triple tra Mike James e Belinelli, è una lotta punto a punto: a vincere però è il giocatore americano, che porta il Monaco sul +6 a 1' dal termine. Finisce 80-86, la Virtus perde dopo una prestazione magistrale contro la squadra monegasca, che nel 4° quarto ha realizzato 30 punti portando così a casa il risultato, tornando così a vincere dopo due sconfitte consecutive.