Olimpia-Panathinaikos LIVE su Sky Sport alle 20.30

Olimpia a caccia dell'impresa nel 24° turno di Eurolega: in un Forum tutto esaurito stasera arriva il Panathinaikos campione d'Europa. EA7 senza, tra gli altri, Mirotic e Ricci. Messina: "Servirà coraggio". Il match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La 24^ giornata scatta stasera giovedì 30 gennaio alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW con la diretta di EA7 Emporio Armani-Milano-Panathinaikos. Alle 22.45 su Sky Sport Arena e NOW la differita di Zalgiris-Bayern Monaco. EA7 a caccia di una vittoria di prestigio contro i campioni d'Europa, al momento quarti in classifica con un record di 14-9, ma sconfitti in due delle ultime tre uscite. La squadra di Messina è reduce da due ko consecutivi, l'ultimo pesantissimo in casa dell'Efes e viaggia a ridosso della zona play-in con 12 successi e 11 sconfitte. Sarà piena emergenza per i biancorossi, che si presentano al via senza gli infortunati Josh Nebo, Ousmane Diop, Fabien Causeur e Nikola Mirotic, a cui si è aggiunto anche Pippo Ricci. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.