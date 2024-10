Milano-Efes LIVE su Sky Sport Arena dalle 20:00

Dopo la clamorosa rimonta subita la scorsa settimana contro lo Zalgiris Kaunas di Trinchieri, la squadra di Messina deve assolutamente riscattarsi, sempre in casa al Forum di Assago. L'avversario è l'Anadolu Efes, campione nel 2021 e nel 2022, ma rimasto fuori dai playoff nelle ultime due stagioni. Il match in diretta dalle 20:00 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Una settimana dopo, stesso posto, stesso bar, ma si spera non la stessa storia. L'Olimpia Milano all'Unipol Forum accoglie l'Anadolu Efes, squadra turca che in stagione ha già vinto a Bologna contro la Virtus e con un record di due vittorie e due sconfitte in classifica. Le red shoes devono assolutamente far dimenticare la sconfitta contro lo Zalgiris Kaunas, arrivata nonostante 27 punti di vantaggio nel terzo quarto, secondo comeback per dimensioni nella storia dell'Eurolega. Messina in conferenza stampa ha parlato così: "L’Efes è una squadra di grande talento offensivo ed esperienza, con tanti giocatori che sono insieme da anni prima con Coach Ataman e ora con Coach Mijatovic, che lavora su quello stesso solco. Per noi è una partita da affrontare con calma, che dovremo costruire possesso dopo possesso con attenzione difensiva e la ricerca del miglior tiro possibile in attacco. Per riuscirci dovremo giocare tutti con freddezza soprattutto nei momenti difficili”.